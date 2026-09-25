Египтянка после поста об отношениях получила две тысячи предложений о замужестве

Египтянка после поста в соцсетях получила тысячи предложений о замужестве Египтянка после поста об отношениях получила две тысячи предложений о замужестве

Москва25 сен Вести.Египтянка из Порт-Саида Асма Салех рассказала РИА Новости, что после своего поста в соцсетях о проблемах с созданием семьи получила более двух тысяч сообщений с предложениями руки и сердца от мужчин.

Ранее женщина в своих соцсетях опубликовала пост, где пожаловалась на связанные с работой обстоятельства, ограничивающие ее возможности найти партнера для создания семьи. Как добавила Салех, она ищет самостоятельного, зрелого и амбициозного мужчину, который будет уважать ее профессиональные планы.

Я получила около двух тысяч сообщений от мужчин, которые выразили желание жениться на мне, но я не ответила ни на одно из них рассказала женщина

Она пояснила, что изначально рассчитывала на рекомендации от знакомых, а не обращения от тысяч незнакомцев.

История, как отметило агентство, вызвала дискуссию в социальных сетях. Консервативно настроенные пользователи раскритиковали женщину за откровенность, другие, наоборот, поддержали ее за смелость и призвали не молчать о социальных проблемах, с которыми сталкивается современное общество в Египте.