Блогер Мурад Легенда приезжал в ЛНР как гражданское лицо, пишут СМИ РИА Новости: блогер Мурад Легенда посещал ЛНР как гражданское лицо

Москва1 июн Вести.Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, известный как Мурад Легенда, приезжал в Луганскую Народную Республику в качестве гражданского лица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства подчеркнул, что Рамазанов не числится в рядах Вооруженных сил России.

На территорию ЛНР он прибыл в гости как гражданское лицо сказал он

На прошлой неделе блогер опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором заявил, что "принял решение и поехал". Он намекнул, что якобы отправился добровольцем в зону специальной военной операции.