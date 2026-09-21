Блогер провел бой на ринге против робота-терминатора Блогер Фрэнки Лапенна проиграл в поединке против робота-терминатора

Москва21 сен Вести.Компания REK провела в Сан-Франциско поединок между своим роботом, созданным по образу терминатора из одноименного фильма Джеймса Кемерона, и блогером Фрэнки Лапенна. Запись поединка опубликована на странице фирмы в социальной сети X.

Мужчина бился в октагоне против человекоподобного робота ростом чуть выше 180 сантиметров. Терминатор и блогер обменивались ударами, но поединок завершился сразу после того, как Лапенна получил пинок в грудь и отправился в нокаут.

Организаторы обещают больше подобных боев в будущем. Ролики с противостоянием человека и машины набирают множество просмотров в сети.

Ранее стало известно, что человекоподобный робот "Молния" побил мировой рекорд, пробежав 100 метров за 9,32 секунды.