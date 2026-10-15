Москва15 окт Вести.Восстановление экономики может стать единственной явной надеждой на выход правительства канцлера Германии Фридриха Мерца из кризиса. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что, несмотря на улучшение прогнозов, Мерц остаётся самым непопулярным главой правительства за всю историю наблюдений.

По прогнозу Минэкономики ФРГ, в 2026 году ВВП страны вырастет на 1,3% после трех лет стагнации. Позитивные сигналы поступают и от бизнеса: например, строительная компания Habau сообщила о росте объема заказов на 15% по сравнению с прошлым годом.

С экономической точки зрения ситуация в Германии сейчас выглядит не так уж плохо приводит агентство слова президента Бундесбанка Йоахима Нагеля

Для сравнения: в 2024 году ВВП Германии сократился на 0,2% после снижения на 0,3% годом ранее. Валовая добавленная стоимость в обрабатывающем секторе упала на 3%, в строительстве — на 3,8%, экспорт уменьшился на 0,8%. При этом уже к августу текущего года, по оценке Bloomberg, немецкая экономика демонстрирует признаки восстановления.

Проблемы ФРГ эксперты связывают в том числе со старением населения. Доля жителей старше 65 лет в 2023 году достигла 22,8% и, по прогнозам Еврокомиссии, к 2030 году приблизится к 25%.

Однако рейтинг одобрения Мерца с момента вступления в должность в мае 2025 года упал примерно до 10%. Его коалиция сталкивается с разногласиями, а блок ХДС/ХСС уступает "Альтернативе для Германии" 11 процентных пунктов на национальном уровне. На земельных выборах в сентябре партия Мерца потерпела поражение. Еще в мае рейтинги Мерца опускались до 13%, а более половины немцев ожидали досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. В сентябре после неудач ХДС немецкие СМИ вновь сообщили о поиске замены канцлеру.

Bloomberg отмечает, что канцлеру мешают не только внутренние политические проблемы, но и внешние факторы — высокие цены на энергию, конкуренция со стороны Китая и американские пошлины. На этом фоне Мерц делает ставку на реформы пенсионной системы и здравоохранения, сокращение бюрократии и оптимизацию расходов на оплату труда. Однако, подчеркивает агентство, остается открытым вопрос, успеет ли экономический подъем укрепить позиции правительства и сохранить пост Мерца.

Согласно сентябрьскому исследованию INSA, почти 78% немцев недовольны работой главы правительства. 21 сентября ХДС впервые не преодолел пятипроцентный барьер на выборах в парламент Мекленбурга — Передней Померании.