Москва8 окт Вести.Бобры в Польше перегрызли предупреждающий знак о бобрах, установленный работниками местного лесничества у одного из прудов. Табличка с надписью "Внимание! Причиненный бобрами ущерб" продержалась недолго, поскольку была установлена на дубовом столбике.

Об инциденте Любинецкое лесничество сообщило на странице в соцсети X. Предупреждение было серьезным, добавили в лесничестве. В связи с повреждением животными корневой системы деревьев вблизи водоема существует угроза их падения на посетителей.

Мы хотели предупредить о возможных последствиях деятельности бобров у пруда и в его окрестностях, поскольку бобры роют норы под дорогой и валят деревья вокруг пруда пояснили местные лесничие

Но, добавили сотрудники лесничества в Любленце, "бобры не хотят, чтобы вас предупреждали". После того, как грызуны уничтожили знак, лесничие ограничились предупреждением в социальных сетях в надежде, что до вредительства в соцсетях животные пока точно не доберутся.

Всплеск численности и активности бобров отмечается и в России. Количество этих зверей за 26 лет увеличилось в стране с 350 до 800 тысяч голов. При этом жители Калининградской области жалуются на то, что им досаждают бобры-мигранты из Польши и Литвы, которые создают плотины и подтапливают большие участки земли. Нашествие бобров может снизить урожайность в самом западном российском регионе.

Плотины бобров-мигрантов у самой границы заливают поля и леса, приводят к заболачиванию территории, отмечается в сообщениях из Калининграда.

В Московском регионе бобры уже начали готовиться к зиме.