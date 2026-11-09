Москва9 ноя Вести.Как рассказали в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас", бобры-строители перестарались и повалили крупное дерево, из-за которого оказался перекрыт единственный проезд, связывающий товарищество с ближайшим населенным пунктом.

Инцидент произошел в субботу, 7 ноября в СНТ "Межутино" в Можайском округе Московской области. Как выяснилось, дорожный коллапс для дачников устроили бобры, обосновавшиеся на болотистой территории у плотины.

Спасатели быстро выехали на место, вооружились бензопилой и распилили ствол на части, убрав ветки на обочину сказано в сообщении ведомства в MAX

Уточняется, что движение восстановили в кратчайшие сроки.