Москва5 нояВести.Бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова снова арестовали за уклонение от исполнения приговора, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Ранее Исмаилова приговорили к принудительным работам по делу об осквернении памятника ветеранам МЧС в российской столице.
По данным агентства, в октябре столичный суд отправил в СИЗО Исмаилова, который скрывался в целях избежать наказания, не связанного с лишением свободы.
5 декабря 2025 года Исмаилов провел "тренировку" возле памятника ветеранам МЧС в районе Фили-Давыдково, при этом он использовал монумент в качестве спортивного инвентаря. Видео боец ММВ разместил в социальной сети. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс.
Исмаилов признал вину и раскаялся. Дорогомиловский суд приговорил его к полутора годам обязательных работ с удержанием в доход государства 10 процентов зарплаты.