Бойца ММА Исмаилова снова арестовали за уклонение от исполнения приговора

Боец ММА, устроивший "спарринг" с памятником, вновь арестован Бойца ММА Исмаилова снова арестовали за уклонение от исполнения приговора

Москва5 ноя Вести.Бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова снова арестовали за уклонение от исполнения приговора, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ранее Исмаилова приговорили к принудительным работам по делу об осквернении памятника ветеранам МЧС в российской столице.

По данным агентства, в октябре столичный суд отправил в СИЗО Исмаилова, который скрывался в целях избежать наказания, не связанного с лишением свободы.

5 декабря 2025 года Исмаилов провел "тренировку" возле памятника ветеранам МЧС в районе Фили-Давыдково, при этом он использовал монумент в качестве спортивного инвентаря. Видео боец ММВ разместил в социальной сети. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс.

Исмаилов признал вину и раскаялся. Дорогомиловский суд приговорил его к полутора годам обязательных работ с удержанием в доход государства 10 процентов зарплаты.