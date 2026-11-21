Москва21 нояВести.ВСУ на ореховском направлении использовали мины американского, немецкого и французского производства.
Об этом рассказал ТАСС командир взвода инженерной разведки 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" с позывным Сапсан.
Минируют они [ВСУ] раз в сутки стабильно. Что усложняет нашу работу при обезвреживании - мы не знаем, что находится внутри в этом боеприпасе. В основном мины, которые встречаются [на ореховском направлении], иностранного производства. Это либо немецкие, либо американские. Бывают и французскиесказал он
В Минобороны РФ также рассказали о средствах, применяемых для разминирования территории.
Для очистки местности от взрывоопасных предметов инженерно-саперными подразделениями в зависимости от особенностей рельефа задействуются наземные роботехнические комплексы "Богомол" и беспилотные летательные аппаратырассказали там
Ранее сообщалось, что в Херсонской области за неделю из-за атак БПЛА погибли десять человек.