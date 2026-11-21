Боец с позывным Сапсан: ВСУ у Орехова применяли американские и французские мины

Боец рассказал, где была произведена большая часть мин ВСУ у Орехова Боец с позывным Сапсан: ВСУ у Орехова применяли американские и французские мины

Москва21 ноя Вести.ВСУ на ореховском направлении использовали мины американского, немецкого и французского производства.

Об этом рассказал ТАСС командир взвода инженерной разведки 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" с позывным Сапсан.

Минируют они [ВСУ] раз в сутки стабильно. Что усложняет нашу работу при обезвреживании - мы не знаем, что находится внутри в этом боеприпасе. В основном мины, которые встречаются [на ореховском направлении], иностранного производства. Это либо немецкие, либо американские. Бывают и французские сказал он

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