Москва1 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали город Алешки в Херсонской области самыми опасными противопехотными минами – осколочно-заградительными. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Леонид Муравьев.

Такие мины с виду напоминают консервные банки, обратил внимание он.

Сейчас будет разминирование мины ОЗМ (осколочно-заградительной мины – прим. ред.), в которой находится 2400 осколков рассказал военкору российский сапер

Для разминирования таких боеприпасов бойцы Вооруженных сил России используют накладной заряд.

Тротиловая шашка, капсюль-детонатор и зажигательный кабель - все это на длинной палке, чтобы не подходить к мине близко. На все происходящее издали смотрят жители Алешек. Они спокойно ходили по этой улице, даже не зная об опасности отметил Леонид Муравьев

Ранее "Вести" показали работу саперов Вооруженных сил России (ВС РФ), приступивших к разминированию дороги к Алешкам в Херсонской области. По словам военкора Муравьева, ближе к городу плотность минирования оказалась выше.