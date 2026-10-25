ВСУ с дронов разбрасывают магнитные мины Боец Зять: украинские боевики разбрасывают в населенных пунктах магнитные мины

Москва25 окт Вести.ВСУ с дронов разбросали в селе Хорлы Херсонской области мины с магнитным детонатором. Об этом агентству ТАСС сообщил разведчик-снайпер с позывным Зять.

Он добавил, что сейчас идет разминирование.

ВСУ в Хорлах раскидали с БПЛА самолетного типа магнитные мины – они на железо реагируют отметил Зять

25 октября в Хорлах на противопехотной мине "Лепесток" подорвался депутат муниципального совета Сергей Глухенко. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее боец с позывным Ураган рассказ, что ВСУ маскируют взрывные устройства под безобидные вещи. Он призвал мирных жителей не трогать лежащие предметы.