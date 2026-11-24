Москва24 ноя Вести.Иностранные наемники казнили двух российских разведчиков, попавших в плен в зоне специальной военной операции (СВО), а третьему отрезали пальцы. Об этом ТАСС рассказал бывший боец штурмовой бригады с позывным Арлекин.

По его словам, разведывательная группа попала в засаду, после чего двое военнослужащих были убиты, а еще один оказался в плену и подвергся пыткам.

У нас разведгруппа попала тогда в переделку. Двоих из них казнили, а одного забрали в плен - пальцы отрезали. То есть достаточно жестокие люди были. Там весь сброд, лично нам попадались и французы, и британцы, и австралийцы - то есть, разные рассказал военнослужащий

По словам бывшего бойца, в зоне боевых действий, в том числе в районе Артемовска и лесного массива между Изюмом и Славянском, действовали различные иностранные подразделения.

Арлекин получил тяжелое ранение во время службы в зоне СВО, после чего освоил новую военно-учетную специальность. Сейчас он выполняет задачи в составе батальона "Булат" в курском приграничье, где участвует в защите направления от украинских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков "Лис".