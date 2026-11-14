Боец ВС РФ рассказал об уничтожении целей "Солнцепеком" за минуту Боец Кот рассказал об уничтожении целей "Солнцепеком" за минуту

Москва14 ноя Вести.Наводчик тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" с позывным Кот сообщил ТАСС, что установка ТОС-1А "Солнцепек", используемая Вооруженными силами (ВС) РФ в Харьковской области, способна нанести огневое поражение противнику за одну минуту.

В ходе боевой работы ТОС-1А наносит удар по позициям противника с временной огневой позиции. Экипаж выдвигается из района ожидания ближе к линии боевого соприкосновения под Харьковом в сопровождении стрелков, обеспечивающих защиту от БПЛА. Еще за 10 м до контрольной точки наводчик начинает поднимать направляющие и вводить данные о цели в специальный компьютер. После наведения за 60 с уже наносится огневое поражение по целям противника рассказал Кот

14 ноября Кот сообщил, что бойцы группировки "Север" впервые применили модернизированную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на харьковском направлении. Новую машину недавно передали подразделению.

Главное отличие модернизированной машины заключается в том, что теперь "Солнцепек" базируется на шасси танка Т-80 вместо Т-72. По словам военного, это увеличивает скорость, маневренность и дальность стрельбы, позволяя экипажу выполнять задачи безопаснее.