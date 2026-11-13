Москва13 ноя Вести.Бойцы группировки "Север" впервые применили модернизированную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А БМ2М "Солнцепек" на харьковском направлении. Об этом РИА Новости рассказал наводчик-оператор установки с позывным Кот.

Новую машину недавно передали подразделению, а к моменту беседы экипаж успел совершить на ней только один выезд, пояснил военнослужащий.

Недавно ее получили, сделали только один выезд... Третий год уже участвую в СВО. Два года работали на ТОС-1А "Солнцепек". Опыт большой, наводишься автоматически уже, все отработано рассказал боец

Главное отличие модернизированной машины заключается в том, что теперь "Солнцепек" базируется на шасси танка Т-80 вместо Т-72. По словам военного, это увеличивает скорость, маневренность и дальность стрельбы, позволяя экипажу выполнять задачи безопаснее. Благодаря дополнительной автоматизации процесс наведения стал быстрее - от начала работы до завершения наведения на цель проходит около 20 секунд.

Рассказывая о первом выезде на модернизированной установке, военнослужащий сообщил, что после размещения экипаж выполнил пристрелочный выстрел. Корректировщик подтвердил точное попадание, после чего оставшуюся часть боекомплекта направили в ту же цель.

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