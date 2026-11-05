Богданов: ключевые посты в Конгрессе зимой могут занять три уроженца Нью-Йорка Богданов рассказал, какие политики с одного города займут посты в Конгрессе

Москва5 ноя Вести.Три ключевых политических поста в Конгрессе США могут занять уроженцы одного города. Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Он сравнил возможное совпадение с фразой "Если я пробьюсь там – пробьюсь везде" из песни Фрэнка Синатры "New York, New York".

3 января 2027 года, когда к присяге будет приведен новый 120-й состав Конгресса в США может сложиться поистине уникальная с исторической точки зрения ситуация. Президент США (республиканец Дональд Трамп) и спикер конгресса (демократ Хаким Джеффрис, который сегодня официально выставил свою кандидатуру), и лидер сенатского большинства (также демократ Чак Шумер) – все являются уроженцами одного города – Нью-Йорка. Джеффрис при этом еще и может стать первым афроамериканцем на этом посту. Как в песне у Фрэнка Синатры "If I can make it there, I’ll make it anywhere"/"Если я пробьюсь там – пробьюсь везде" пояснил Богданов

Журналист также отметил, что у поражения республиканцев на промежуточных выборах в США простая природа.