Москва21 ноя Вести.Во Флориде 19 ноября казнили 71-летнего Томаса Митчелла Овертона, осужденного за убийство супружеской пары в 1991 году. Штат стал настоящим конвейером смерти, обновив рекорд – смертная казнь стала двадцатой по счету с начала года, заявил журналист информационной службы "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке.

По словам журналиста, на Флориду приходится более половины всех казней, проведенных в США в этом году. Он также обратил внимание на рост числа исполненных смертных приговоров в штате за последние годы.

Для штата это двадцатая казнь за год – рекорд. Флорида дала больше половины из 39 казней в США в этом году. По сравнению с кустарным Техасом, где иглу ищут час, "Солнечный штат" – настоящий конвейер смерти. В 2025-м при губернаторе-республиканце Десантисе там казнили 19 человек, хотя прежний рекорд, установленный в 2018-м, был восемь. В январе губернатор уходит с поста и, похоже, торопится закрыть список. В июле Флорида впервые почти за десять лет казнила двоих в один день. Одному из них было 80 лет написал Богданов

Подробнее о том, как самая "милосердная" казнь в США все чаще становится пыткой, Богданов рассказал в своей колонке.