Флорида установила рекорд по числу казней в США за год Рекордные 20 казней провели во Флориде за год

Москва20 ноя Вести.Флорида установила рекорд по количеству казней в Соединенных Штатов за год - с начала 2026 года в штате привели в исполнение 20 смертных приговоров. Об этом пишет газета Miami Herald.

По информации журналистов, 19 ноября во Флориде казнили 71-летнего Томаса Митчелла Овертона, который был приговорен к высшей мере наказания по делу об убийстве супружеской пары в 1991 году. Мужчина находился в заключении с 2001 года, говорится в публикации. Вместе с тем он отказался признать свою вину.

По данным агентства Associated Press, до конца текущего года власти Флориды намерены казнить еще двух человек.

На втором месте по количеству казней в США оказался Техас. В этом штате с начала года привели в исполнение уже девять смертных приговоров.

Вместе с тем в Калифорнии в начале ноября власти объявили о решении заменить меру наказания всем гражданам, приговоренным к смертной казни, на пожизненное заключение.