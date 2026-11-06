Всем приговоренным к смертной казни в Калифорнии смягчили наказание Губернатор Калифорнии Ньюсом заменил смертные приговоры в штате на пожизненное

Москва6 ноя Вести.Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил о решении заменить меру наказания всем гражданам, приговоренным к смертной казни, на пожизненное заключение. Об этом говорится в открытом письме политика, опубликованном на его сайте.

В настоящий момент высшую меру наказания в Калифорнии ожидают 548 преступников.

Я решил использовать мои конституционные полномочия в области помилования и заменить все смертные приговоры в Калифорнии на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение говорится в письме Ньюсома

Губернатор объяснил свое решение тем, что санкционированное штатом убийство идет вразрез с ценностями Калифорнии. Он также напомнил, что в течение почти 30 лет выступает против смертной казни.