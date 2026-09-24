Губернатор Калифорнии Ньюсом раскрыл свою позицию по отношению к РФ Глава Калифорнии: перезагрузка отношений США и РФ возможна после окончания СВО

Москва24 сен Вести.Россия и Соединенные Штаты смогут поговорить о перезагрузке отношений после окончания украинского конфликта. Об этом информационной службе "Вести" заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Так политик ответил на вопрос, как бы он строил отношения с РФ, если бы стал следующим главой Белого дома.

Прямо сейчас я бы сказал, что эта война должна закончиться, и тогда мы сможем поговорить о перезагрузке. Нам нужно восстановить хотя бы какое-то подобие реальности в международном праве. Действующий президент США говорил, что в первый же день положит конец этой войне. Сейчас подходит к концу второй год его правления, а конфликт продолжается заявил Ньюсом

Ранее Ньюсом оценил шансы Демократической партии на победу на президентских выборах США в 2028 году как очень высокие.