Восемнадцать фигурантов дела об убийстве в 2021 году президента Гаити выдали США

Фигуранты дела об убийстве президента Гаити предстанут перед судом в США Восемнадцать фигурантов дела об убийстве в 2021 году президента Гаити выдали США

Москва21 сен Вести.Восемнадцать человек, подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году, экстрадировали в США для судебного разбирательства. Об этом сообщил прокурор США по Южному округу Флориды Рединг Киньонес.

В ходе расследования гаитянские власти задержали более 40 человек, включая 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США, нескольких полицейских, двоих сотрудников службы безопасности президента, а также предполагаемого организатора преступления — врача и пастора Эммануэля Санона.

Военный самолет доставил из Гаити... восемнадцать человек… Сегодня начинается новая важная фаза в нашем стремлении привлечь к ответственности виновных в убийстве президента Моиза. Наша работа не ограничивается теми, кто непосредственно совершил это преступление... Даже спустя пять лет мы продолжаем привлекать обвиняемых к суду в США, и процесс еще не завершен заявил Киньонес

Он добавил, что подозреваемые предстанут перед судом во Флориде. Всего обвинения были предъявлены 30 лицам.

Жовенель Моиз был убит в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Супруга главы государства получила ранения и проходила лечение в одной из больниц американского штата Майами.

Гаити уже несколько лет находится в глубоком социально-политическом кризисе, который обострился после убийства Моиза. Бездействие властей привело к усилению бандитских группировок, которые контролируют целые районы страны, промышляют вымогательствами и похищениями людей с целью выкупа.