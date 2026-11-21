Москва21 ноя Вести.Казнь Рейнальдо Деннеса, осужденного за убийство продавца бриллиантов в Техасе, продолжалась больше часа из-за проблем с поиском вены для смертельной инъекции. Обвиняемый во время процедуры жаловался на боль и просил остановить его мучения. Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов – о том, как самая "милосердная" казнь в США все чаще становится пыткой.

Почти полвека назад, в 1977-м, Америка придумала смертельную инъекцию, чтобы смерть приговоренного выглядела не как пытка, а как медицинская процедура: тихо, стерильно, без крови. Впервые ее опробовали в 1982-м в техасском Хантсвилле. Там же 44 года спустя 70-летний Рейнальдо Деннес больше часа кричал от боли на каталке. И это не единичный сбой. В 2026 году "гуманная" техника ломается все чаще и все у всех на виду, а власти после каждого провала говорят одно и то же: все сделали по протоколу. Совпадение показательное. Вашингтон как раз давит на газ и требует казнить больше и быстрее.

От деталей кровь стынет в жилах. В январе 1996 года Деннес застрелил хьюстонского торговца бриллиантами Яноша Сюча – камни и около 200 тыс. долларов наличными так и не нашли. От момента, когда осужденного пристегнули к каталке, до конца процедуры прошло 63 минуты. После нескольких неудачных попыток иглы поставили в левую стопу и в левую сторону шеи. "Боль! Давай!", – кричал Деннес. Он жаловался, что правую ногу сводит судорогой, и сказал, что это, кажется, ненормально. Но это кому как.

Пресс-секретарь тюремного ведомства Аманда Эрнандес сообщила, что приговоренный якобы начал жаловаться еще до введения препарата, причем на боль там, где капельниц не было. На спасительный же вопрос о симуляции она ответила, что такие подозрения есть. Тут бы остановиться, но дальше запахло саморазоблачением. Чиновница добавила, что иглы не в руки, а куда придется, вроде стопы или шеи, ставили и раньше, и на мгновенную боль заключенные тоже жаловались раньше. В общем, думали успокоить, а вышло признание.

За час до Деннеса во Флориде казнили 71-летнего Томаса Овертона. Для штата это двадцатая казнь за год – рекорд. Флорида дала больше половины из 39 казней в США в этом году. По сравнению с кустарным Техасом, где иглу ищут час, "Солнечный штат" – настоящий конвейер смерти. В 2025-м при губернаторе-республиканце Десантисе там казнили 19 человек, хотя прежний рекорд, установленный в 2018-м, был восемь. В январе губернатор уходит с поста и, похоже, торопится закрыть список. В июле Флорида впервые почти за десять лет казнила двоих в один день. Одному из них было 80 лет.

Хуже всего дела обстоят в Теннесси. В этом штате казнь за год сорвалась дважды. Весной там пытались казнить Тони Каррутерса, приговоренного за тройное убийство в Мемфисе в 1994 году. 21 мая процедуру отменили: больше часа не могли найти вену для второй, резервной капельницы, которую требует протокол. В сентябре очередь дошла до Кристы Пайк. В 1995 году она, тогда еще 18-летняя, убила свою однокурсницу Колин Слеммер. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате за 200 лет. Ей ввели две дозы пентобарбитала, но она продолжала дышать: хрипела, разговаривала, жаловалась на боль в руке. Из тюрьмы ее увезли на скорой, а не на катафалке. Такого в Америке еще не было.

Семеро осужденных раньше выживали, когда палачи не могли найти вену, но после введения смертельных препаратов не выживал никто. По версии адвокатов, яд не попал в кровь, а скопился в руках и оставил ожоги и волдыри. Обе процедуры курировал один и тот же врач, Марк Фаулер. А тюремное ведомство заявило, что выполнило каждый шаг утвержденного протокола. В итоге губернатор Билл Ли затребовал независимую экспертизу и приостановил казни до конца 2026 года, то есть всего на три месяца. Мать убитой девушки, приехавшая увидеть казнь, сказала лишь: "Это не правосудие для Колин".

Увы, вся эта почти средневековая жестокость – лишь обратная сторона передовых технологий. Европейские фармкомпании больше десяти лет отказываются поставлять в Америку препараты для казней, поэтому штаты закупают их тайно. Плюс врачебная этика запрещает медикам участвовать в казнях, и ставить катетеры приходится людям, для которых это не основная работа. Пока тянутся апелляции и ищутся препараты, сами смертники успевают постареть. Тот же Деннес провел в камере почти 30 лет. У стариков плохие вены, но протокол не делает скидок на возраст.

Вашингтон смотрит на все это иначе. В первый же день второго срока Трамп подписал указ, который обязал Минюст не только добиваться смертных приговоров, но и помогать штатам, которым трудно достать препараты. То есть федеральный центр взялся решить проблему поставок. В феврале 2025-го тогдашний генпрокурор Пэм Бонди даже сняла байденовский мораторий и велела прокурорам требовать смертную казнь в подходящих делах.

В апреле этого года Минюст вернул для федеральных казней инъекцию и расстрел, а в октябре то же ведомство направило в Конгресс законопроект Death Penalty Act of 2026. Он должен покончить с затяжками и ограничить право федеральных судов пересматривать приговоры штатов. При этом федеральных казней не было с 2021 года, с последних дней первого срока Трампа. Пытаются перезапустить конвейер, который на федеральном уровне замер на пять лет.

Логику Белого дома объяснить, наверное, можно. Сугубо политически. Пока общественность спорит о методах, Трамп продолжает спорить с Байденом. Тот заменил пожизненным сроком смертные приговоры 37 из 40 федеральных смертников и, по версии нынешнего Минюста, тем самым сорвал правосудие. Для республиканского избирателя это по-прежнему работает: среди "слонов" смертную казнь поддерживают 73%. В целом же по США настроения не настолько радикальные.

По данным опроса Gallup, опубликованного в ноябре, смертную казнь для убийц поддерживают 49% американцев, против – 45%. Впервые с 1971 года поддержка опустилась ниже половины, а в 1994-м она была 80%. Возраст и политические предпочтения тут тоже играют свою роль. Среди независимых избирателей за казни 50%, среди тех, кому меньше тридцати, – 39%. Наверное, в этом щекотливом вопросе Америка и в самом деле еще не решила, чего хочет. Но чего она не хочет, понятно: пыток вместо исполнения приговора.

В конце концов, каждый новый способ казни в истории продвигали как самый безболезненный. Доктор Гильотен предлагал свою машину как избавление от мучений. Электрический стул в 1890 году обещал "научную" смерть, но после казни Уильяма Кеммлера Джордж Вестингауз сказал, что топором вышло бы лучше. Смертельную инъекцию в 1977 году тоже ввели как самую милосердную. Сценарий каждый раз один: изобретение, провал, обещание проверки, затем новое изобретение. Весьма вероятно, что оскандалившиеся штаты тихо перейдут на азот и расстрел, а от казней не откажутся. Во всяком случае, пока в Вашингтоне не изменится тренд и показательную жестокость вновь не сменит показная гуманность.