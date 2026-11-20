Москва20 нояВести.В Техасе более чем на час затянулась казнь с введением инъекции, сообщает агентство Associated Press (AP).
По данным издания, причина заключается в том, что специалисты долго не могли найти вену. После того, как препарат "вкололи", осужденный "застонал, несколько раз пожаловался на боли и судороги в ноге".
Представители тюрьмы позже заявили АР, что казнь была проведена в соответствии с установленными процедурами.
В конце сентября похожая ситуация произошла в тюрьме Нэшвилла (штат Теннесси). Тогда две дозы смертельной инъекции ввели американке Кристе Пайк, однако она осталась жива. Адвокаты предупреждали, что женщина болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.