Богданов: номинацию республиканцев не получится разделить между Рубио и Вэнсом Богданов считает, что Рубио составит конкуренцию Вэнсу в президентской гонке

Москва20 ноя Вести.Партийную номинацию республиканцев на выборах президента США в 2028 году не получится разделить между двумя претендентами – госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

По его словам, союзники госсекретаря Марко Рубио и доноры партии все активнее подталкивают его к участию в президентской гонке.

Союзники Марко Рубио и доноры Республиканской партии все активнее подталкивают его рассмотреть возможность участия в президентской гонке 2028 года, поскольку растут сомнения в отношении Джей Ди Вэнса после поражения партии на промежуточных выборах. Рубио, который ранее обязался поддержать Вэнса, отказался подтвердить это обязательство и, как сообщается, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры. Пишет об этом CNN. Можно, конечно, делить на два, да только одна партийная номинация на два ну никак не делится пояснил Богданов

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс отложил решение об участии в выборах президента США на 2027 год.