Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными кандидатами в президенты США в 2028 году

Трамп обсудил возможных кандидатов в президенты США в 2028 году Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными кандидатами в президенты США в 2028 году

Москва21 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп обсудил с телеканалом Fox News возможных кандидатов в президенты США в 2028 году от республиканской и демократической партии.

Среди республиканцев Трамп в качестве кандидатов назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, отметив, что они оба - довольно популярные персоны. В то же время он не исключил, что американские избиратели могут столкнуться с "некоторыми сюрпризами".

С республиканской стороны есть несколько людей, которые могли бы отлично себя показать. Очевидно, вице-президент - Джей Ди. Марко также один из лучших. Они двое делают отличную работу сказал Трамп

Говоря о кандидатах демократов, Трамп упомянул члена Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес. Когда речь зашла о возможности Камалы Харрис, бывшей вице-президентом США при Джо Байдене, вновь баллотироваться на пост главы Белого дома, Трамп выразил удивление, что она вообще упоминается в таком контексте.

В заключение Трамп предположил, что Демпартия может представить на выборах "кого-то, о ком раньше никто не слышал".

Ранее автор ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что союзники Марко Рубио и доноры республиканской партии все сильнее подталкивают госсекретаря к участию в будущих президентских выборах. Он отметил, что среди республиканцев растут сомнения в отношении кандидатуры Вэнса после поражения партийных кандидатов на промежуточных выборах.

До этого стало известно, что Вэнс отложил решение об участии в предстоящей президентской гонке на 2027 год.