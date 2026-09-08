Москва8 сен Вести.В своем канале в мессенджере MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов предположил наполнение нового "зимнего пакета" помощи, который Соединенные Штаты готовят для Украины.

По его мнению, состав этого "пакета" вызывает вопросы. Можно предположить, что он включает метафорический "подогрев руля", символизирующий внешнее управление страной. Вероятно, в него входит и "подогрев сиденья", намекающий на шаткое положение самого президента. Также упоминаются опции, позволяющие лучше видеть неизбежность стратегического тупика и упущенные возможности для маневра. Завершает этот символический набор "зимний пакет для кондиционера", который, по мнению автора, может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям.

США пообещали Украине "зимний пакет". Что туда может войти? Подогрев руля, который и так в чужих руках. Подогрев сиденья, которое все сильнее продавливается и раскачивается под самим Зеленским, подогрев лобового стекла, в котором можно разглядеть приближающий тупик и зеркал заднего вида, в которых исчезают последние возможности свернуть. Ну и, конечно, зимний пакет для кондиционера. Который взрывается в самый неподходящий момент написал Богданов

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что США готовы предоставить Украине отдельный "зимний" пакет военной и экономической помощи. По его словам, этот пакет должен включать в себя не только средства противовоздушной обороны, но и энергетические ресурсы.