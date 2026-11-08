Журналист Богданов предположил, кто может возглавить республиканцев в конгрессе

Богданов: республиканское меньшинство в конгрессе возглавит Инцитат Журналист Богданов предположил, кто может возглавить республиканцев в конгрессе

Москва8 ноя Вести.Республиканское меньшинство в верхней палате конгресса может возглавить человек, абсолютно неподходящий для этой должности. Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

По словам Богданова, президент США Дональд Трамп сейчас активно высмеивает демократов.

Жестко Трамп взялся за троллинг демократов. Согласно логике последних событий, республиканское меньшинство в верхней палате конгресса в январе должен будет возглавить сенатор по фамилии Инцитат прокомментировал он

Ранее Богданов сообщал, что первая крупная победа на выборах в США закрепилась за демократами. Марк Уорнер переизбрался сенатором от штата Вирджиния.