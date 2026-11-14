Москва14 нояВести.Российские бойцы вместе с жителями Константиновки в ДНР эвакуировали и их питомцев: пять шиншилл, трех котов и собаку. Об этом рассказала эвакуированная мирная жительница Ольга в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
У Аленки пять шиншилл, мою собаку и трех котовподелилась она
Все подробности - в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".
Ранее эвакуированная из Константиновки мирная жительница Алена рассказала, как наказывали ВСУ за прослушивания радиостанций России.