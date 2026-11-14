Во время эвакуации жителей из Константиновки бойцы ВС РФ забрали и их питомцев

Вместе с мирными жителями из Константиновки были спасены 5 шиншилл, 3 кота и пес Во время эвакуации жителей из Константиновки бойцы ВС РФ забрали и их питомцев

Москва14 ноя Вести.Российские бойцы вместе с жителями Константиновки в ДНР эвакуировали и их питомцев: пять шиншилл, трех котов и собаку. Об этом рассказала эвакуированная мирная жительница Ольга в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

У Аленки пять шиншилл, мою собаку и трех котов поделилась она

Все подробности - в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".

Ранее эвакуированная из Константиновки мирная жительница Алена рассказала, как наказывали ВСУ за прослушивания радиостанций России.