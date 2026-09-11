Москва11 сенВести.Российский боксер Георгий Юновидов поделился с ИС "Вести" своими ожиданиями от предстоящего поединка-реванша за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе с представителем ЮАР Крисом Томпсоном, который состоится 11 сентября в рамках турнира "Кубок губернатора Вологодской области".
Этот бой для меня очень важен, так как это бой за титул. В принципе, любой бой в карьере боксера очень важен, профессиональный, но титул добавляет определенного антуража, поэтому я настроен на максимально сложный бойсообщил спортсмен
В октябре 2025 года Томпсон единогласным решением судей победил Юновидова на турнире IBA.PRO 11 в Маниле.