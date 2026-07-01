Мурат Гассиев рассказал, чего ждет от боя с чемпионом из Франции Тони Йокой

Мурат Гассиев рассказал об ожиданиях от боя с чемпионом из Франции Тони Йокой Мурат Гассиев рассказал, чего ждет от боя с чемпионом из Франции Тони Йокой

Москва1 июл Вести.Регулярный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Мурат Гассиев ожидает серьезного и тяжелого боя с олимпийским чемпионом 2016 года, французом Тони Йокой, который пройдет 11 июля. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Боксер сообщил, что относится к сопернику с абсолютным уважением.

Он является абсолютным олимпийским чемпионом, среди любителей и в профессионалах у него очень хороший рекорд. Ожидаю от него серьезного и тяжелого боя. … Я всегда выхожу на ринг и делаю все возможное, чтобы победить заявил Гассиев

Он добавил, болельщикам от него стоит ждать в первую очередь хорошего бокса.

Он высокий, я пониже. Прорабатываем разное развитие событий, разные рисунки боя. Разные наработки есть, надеюсь их удастся воплотить на ринге. Нужно быть готовым ко всему. В первую очередь готовимся на 12 раундов. Тело и разум готовим на тяжелый 12-раундовый бой сообщил Мурат Гассиев

Ранее Мурат Гассиев пригласил президента России Владимира Путина посетить его бой в июле.