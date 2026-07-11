Более 120 человек ликвидируют последствия затопления в Пермском крае Последствия затопления в Пермском крае ликвидируют более 120 человек

Москва11 июл Вести.В результате сильных дождей в селе Кын в Пермском крае произошло затопление, для ликвидации последствий были задействованы 123 человека и 40 единиц техники, в том числе семь плавательных средств, сообщили в МЧС по региону.

Уточняется, что вода вышла из берегов реки Бобылевка.

Общая группировка сил и средств РСЧС, задействованная для ликвидации последствий, составляет 123 человека и 40 единиц техники, в том числе 7 плавсредств. Из них от МЧС России — 41 человек и 11 единиц техники, в том числе 2 плавсредства отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что из-за паводка помощь потребовалась 21 жителю села Кын Лысьвенского округа.