Москва11 июлВести.В результате сильных дождей в селе Кын в Пермском крае произошло затопление, для ликвидации последствий были задействованы 123 человека и 40 единиц техники, в том числе семь плавательных средств, сообщили в МЧС по региону.
Уточняется, что вода вышла из берегов реки Бобылевка.
Общая группировка сил и средств РСЧС, задействованная для ликвидации последствий, составляет 123 человека и 40 единиц техники, в том числе 7 плавсредств. Из них от МЧС России — 41 человек и 11 единиц техники, в том числе 2 плавсредстваотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что из-за паводка помощь потребовалась 21 жителю села Кын Лысьвенского округа.