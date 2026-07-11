Москва11 июл Вести.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в MAX, что в результате дождевого паводка помощь потребовалась 21 жителю села Кын Лысьвенского округа.

По его словам, за сутки интенсивность притока воды снизилась. В селе работает пункт временного размещения для пострадавших.

Помощь потребовалась 21 местному жителю, чьи дома оказались подтопленными. Работаем над возобновлением сообщения между разными частями села, которые оказались отрезаны водой сказано в сообщении

В настоящее время ведется ремонт дорог, где образовались промоины. Рабочие бригады ведут сварку и укладку водопропускных труб и дорожного покрытия. Кроме того, специалисты восстанавливают сотовую связь и электроснабжение.

Силами спасателей установлено лодочное сообщение между правым и левым берегами села Кын по реке Чусовая. Частично подано электроснабжение. Один из главных приоритетов - обеспечение автомобильной связи через реку Сухая.