Более 300 участников заявилось на конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" На конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" подано более 300 заявок

Москва24 сен Вести.На конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" заявилось уже более 300 участников. Об этом сообщает пресс-служба конкурса в мессенджере MAX.

На оценку жюри поступило уже 342 фильма от жителей из разных регионов страны, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года говорится в мессенджере

Больше всего видеоработ в номинации "Пешее путешествие". Среди дальневосточных регионов-участников проекта по количеству фильмов лидируют Сахалинская область, Хабаровский край и Приморский край. Лидерами среди арктических регионов стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Архангельская область и Республика Коми.

Я хочу, чтобы люди могли много гулять по Дальнему Востоку и Арктике, влюбляться в их красоты, проходить приключения. Конкурс путешествий, который мы делаем, "Дальний Восток – Земля приключений" – как раз об этом заявил инициатор конкурса, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Он подчеркнул, что конкурс помогает привлечь людей на Дальний Восток и в Арктику.

IV сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике "Дальний Восток – Земля приключений" стартовал 1 мая 2026 года. Для участия необходимо снять короткометражный фильм (до 8 минут) о своем путешествии. Работу необходимо отправить до 15 января 2027 года через сайт путешественникдв.рф.

К участию в конкурсе допускаются как профессиональные путешественники, так и любители, а также дети в сопровождении взрослых. Видео может быть снято даже на мобильный телефон.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".