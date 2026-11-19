Москва19 нояВести.Более 60 детей погибли в Йемене с сентября 2026 года на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
С 3 сентября в Йемене погибли не менее 64 детей, и еще 64 ребенка получили раненияговорится в сообщении
Отмечается, что число пострадавших будет увеличиваться, так как в густонаселенных районах продолжаются активные боевые действия.
Ранее сообщалось, что из-за ударов Соединенных Штатов Америки по Йемену погибли более 150 мирных жителей.