Свыше 60 детей погибли в Йемене с сентября из-за вооруженного конфликта

Более 60 детей стали жертвами вооруженного конфликта в Йемене с сентября Свыше 60 детей погибли в Йемене с сентября из-за вооруженного конфликта

Москва19 ноя Вести.Более 60 детей погибли в Йемене с сентября 2026 года на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

С 3 сентября в Йемене погибли не менее 64 детей, и еще 64 ребенка получили ранения говорится в сообщении

Отмечается, что число пострадавших будет увеличиваться, так как в густонаселенных районах продолжаются активные боевые действия.

Ранее сообщалось, что из-за ударов Соединенных Штатов Америки по Йемену погибли более 150 мирных жителей.