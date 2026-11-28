Москва28 нояВести.В Ростове-на-Дону более 60 домов временно остались без отопления и горячей воды из-за дефекта на теплотрассе. Об этом сообщается в Telegram-канале министра ЖКХ области Антонины Пшеничной.
В связи с дефектом на участке теплотрассы по проспекту Ленина, 99а временно прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение в границах проспекта Ленина, проспекта Михаила Нагибина, улицы Нансена, улицы Шеболдаева и улицы Ярослава Галанаговорится в сообщении
Уточняется, что, по предварительным расчетам, работы должны закончить к 20.00 субботы, 28 ноября.