Жители более 60 домов лишились тепла и горячей воды в Ростове-на-Дону

Более 60 домов в Ростове-на-Дону остались без тепла и горячей воды Жители более 60 домов лишились тепла и горячей воды в Ростове-на-Дону

Москва28 ноя Вести.В Ростове-на-Дону более 60 домов временно остались без отопления и горячей воды из-за дефекта на теплотрассе. Об этом сообщается в Telegram-канале министра ЖКХ области Антонины Пшеничной.

В связи с дефектом на участке теплотрассы по проспекту Ленина, 99а временно прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение в границах проспекта Ленина, проспекта Михаила Нагибина, улицы Нансена, улицы Шеболдаева и улицы Ярослава Галана говорится в сообщении

Уточняется, что, по предварительным расчетам, работы должны закончить к 20.00 субботы, 28 ноября.