Москва19 нояВести.В Дербенте на время ремонта на газовом трубопроводе частично отключены от теплоснабжения 32 многоквартирных дома и 6 административных зданий. Об этом сообщает Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения Дагестана.
Отключения зафиксированы на участке от проспекта Агасиева до улицы М. Далгата.
На газовом трубопроводе проводятся ремонтные работы. В связи с этим приостановлена подача газа в две котельные — "Интернат" и "ПМКР"говорится в сообщении оператора в мессенджере MAX
Ориентировочно, ремонт закончится до 16.00. После запуск котельных и восстановление теплоснабжения должно быть произведено в штатном режиме.