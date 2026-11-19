В Дербенте из-за ремонта на газовой трубе частично отключено теплоснабжение

В 32 многоквартирных домах Дербента отключили теплоснабжение В Дербенте из-за ремонта на газовой трубе частично отключено теплоснабжение

Москва19 ноя Вести.В Дербенте на время ремонта на газовом трубопроводе частично отключены от теплоснабжения 32 многоквартирных дома и 6 административных зданий. Об этом сообщает Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения Дагестана.

Отключения зафиксированы на участке от проспекта Агасиева до улицы М. Далгата.

На газовом трубопроводе проводятся ремонтные работы. В связи с этим приостановлена подача газа в две котельные — "Интернат" и "ПМКР" говорится в сообщении оператора в мессенджере MAX

Ориентировочно, ремонт закончится до 16.00. После запуск котельных и восстановление теплоснабжения должно быть произведено в штатном режиме.