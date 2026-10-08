Москва8 окт Вести.На территориальные уступки России ради прекращения конфликта согласны более половины жителей Украины. Это следует из опроса, проведенного украинской социологической службой "Рейтинг", с данными которой ознакомились РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 56% жителей Украины считают, что ради долгосрочного мира с Россией можно пойти на территориальные уступки. Но при условии реальных гарантий безопасности от США и Европы. А 3% опрошенных считают, что страна должна идти на уступки при любых условиях. При этом 35% респондентов считают, что Украина не должна жертвовать территориями ни при каких обстоятельствах. 6% не смогли ответить на вопрос социологов.

На вопрос, каков может быть реальный путь завершения конфликта, 57% опрошенных ответили, что нужно искать компромисс на переговорах России и Украины с привлечением третьих стран. 27% респондентов считают, что компромисс допустим просто на прямых переговорах двух противоборствующих стран. И только 9% жителей Украины считают, что никакие переговоры не помогут, и от них надо отказываться в любом случае.

Исследование проводилось с 3 по 5 октября 2026 года методом телефонных опросов тысячи жителей Украины из разных регионов.

Ранее сообщалось, что 72% жителей Украины поддерживают мирные переговоры с Россией.