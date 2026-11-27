Пироговский форум стал научной площадкой для полутора тысяч офтальмологов

Более полутора тысяч офтальмологов приняли участие в Пироговском форуме Пироговский форум стал научной площадкой для полутора тысяч офтальмологов

Москва27 ноя Вести.Более полутора тысяч врачей приняли участие в Пироговском офтальмологическом форуме в Москве. Это медицинское направление - одно из самых быстро развивающихся, рассказал заведующий Центром офтальмологии НМХЦ имени Н.И. Пирогова Ринат Файзрахманов в интервью ИС "Вести".

IX Пироговский офтальмологический форум - крупнейшая научно-практическая площадка, на которой разбирают самые сложные формы глазных заболеваний - глаукома, отслоение сетчатки, повреждение роговицы - и демонстрируют современные технологии их лечения.

Ни одна наука, как офтальмология, так не развивается. Постоянно какие-то новые методы диагностики, лечения, новые машины. Некоторые разработки, которые появились в России неделю назад, представлены сегодня на выставке рассказал Файзрахманов

Центральным и самым зрелищным событием форума стала прямая трансляция операций из нескольких ведущих клиник. Участники конференции могли не только наблюдать за всеми манипуляциями хирургов, но и в процессе задавать вопросы.

Мы здесь учим друг друга, мы здесь дискутируем, мы отсюда уходим с новыми знаниями, подходами и мыслями о том, какие инновационные технологии внедрить у себя на месте отметил генеральный директор НМХЦ имени Н.И. Пирогова Олег Карпов

Одним из ключевых пунктов программы стало лечение боевых травм глаза. Сложные сочетанные повреждения раньше оперировали одномоментно по много часов. Сейчас работа хирурга делится на этапы.

Кроме того, специалисты обсудили внедрение в отрасль искусственного интеллекта, который стал чаще заменять врачей в рутинных делах.