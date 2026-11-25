Москва25 нояВести.Врачи московской ГКБ № 67 имени Ворохобова спасли 38-летнего мужчину, который поступил к ним с множественными колото-резаными ранами головы и шеи, сообщает Депздрав столицы в MAX.
Мужчина рисковал полностью ослепнуть, поскольку серьезно пострадал левый глаз, а зрительный нерв правого был полностью пересечен, и на нем восстановить зрение было невозможно.
В глазнице пациента находился нож, который повредил структуры головного мозга и одну из околоносовых пазухговорится в публикации
Хирурги провели сложнейшую операцию, удалив нож и разрушенные фрагменты стенок пазухи.
Кроме того, врачи восстановили поврежденную твердую мозговую оболочку, через дефект в которой вытекала спинномозговая жидкость, и даже сохранили левый глаз пациента.
Когда состояние мужчины улучшилось, его выписали домой.