Врачи СОКБ №1 спасли мужчину с пулей в голове, застрявшей там 30 лет назад

Свердловские врачи вытащили пулю, 30 лет находившуюся в голове пациента Врачи СОКБ №1 спасли мужчину с пулей в голове, застрявшей там 30 лет назад

Москва13 ноя Вести.В Свердловской области врачи извлекли пулю, 30 лет назад застрявшую в голове пациента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона на платформе MAX.

Ранение мужчина получил еще в 90-х годах - пуля застряла в пирамиде височной кости. Оперировать тогда не стали: рядом расположены жизненно важные нервы, сосуды и органы слуха, и любое неосторожное движение грозило пациенту инвалидностью. Пулю решили не трогать.

Представьте: человек тридцать лет живет с пулей в голове. Не в переносном смысле, а в самом прямом. В 90-х он получил ранение, но пуля застряла в пирамиде височной кости. Врачи тогда решили не рисковать... Пулю оставили в покое говорится в публикации

Спустя годы пуля напомнила о себе: у мужчины начало падать зрение, появились головные боли, нарушение координации движений и равновесия. Неврологи Свердловской областной клинической больницы №1 заподозрили инсульт или тяжелую энцефалопатию и назначили срочную магнито-резонансную томографию. Однако проводить обследование опасно, пока в черепе есть неизвестный металлический предмет. На КТ пуля давала настолько сильные помехи, что соседние участки мозга исчезали с изображения.

Тогда нейрохирург Михаил Усов пошел на операцию под местной анестезией - пациент при этом оставался в сознании. Ювелирно, миллиметр за миллиметром, среди уязвимых структур специалист извлек пулю, предположительно, от пневматической винтовки. После этого врачи сделали МРТ и выяснили: инсульта нет. Невролог Елизавета Жакова подобрала точную терапию, и неврологические симптомы полностью отступили.

Пулю пациенту вручили на память - теперь ему советуют хранить ее в сейфе, а не в голове.