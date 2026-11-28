Болельщики клубов из Турции и Израиля вступили в конфликт в аэропорту Батуми В аэропорту Батуми столкнулись болельщики "Бешикташа" и "Хапоэля"

Москва28 ноя Вести.Столкновения между болельщиками турецкого футбольного клуба "Бешикташ" и израильского "Хапоэля" произошли в международном аэропорту грузинского города Батуми, сообщает агентство Interpressnews.

Отмечается, что конфликт возник во время отправления фанатов домой. Сотрудникам полиции удалось урегулировать ситуацию, задержанных нет. Рейсы в Израиль и Турцию уже выполнены, говорится в сообщении.

Ранее в Батуми произошли столкновения болельщиков "Бешикташа" с полицией во время матча Лиги Европы против "Хапоэля". По данным СМИ, турецкие фанаты развернули на трибунах флаги Палестины. Силовики попытались помешать демонстрации флагов и применили перцовый газ против болельщиков. Матч был прерван на 30 минут, однако потом продолжился и завершился со счетом 2:1 в пользу "Бешикташа".

Глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя стычку полиции и фанатов, назвал неприемлемым насилие по отношению к болельщикам.