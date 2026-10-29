Москва29 октВести.В течение минувших суток над Курской областью было уничтожено больше 150 дронов противника. Погибших нет, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Согласно сводке об оперативной обстановке за прошедшие сутки, ВСУ 30 раз применяли артиллерию по отселенным районам. Кроме того, семь раз их БПЛА атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.
Всего в период с 09.00 28 октября до 09.00 29 октября сбито 153 вражеских беспилотника различного типа. … Пострадали пять человек
Губернатор уточнил, что две женщины и мужчина были ранены в городе Льгове, двое мужчин – в деревне Кекино и городе Дмитриеве.
В результате атак противника есть повреждения на земле.