За сутки над Курской областью уничтожено 153 украинских БПЛА

Больше 150 дронов сбито над Курской областью за сутки, есть пострадавшие За сутки над Курской областью уничтожено 153 украинских БПЛА

Москва29 окт Вести.В течение минувших суток над Курской областью было уничтожено больше 150 дронов противника. Погибших нет, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Согласно сводке об оперативной обстановке за прошедшие сутки, ВСУ 30 раз применяли артиллерию по отселенным районам. Кроме того, семь раз их БПЛА атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09.00 28 октября до 09.00 29 октября сбито 153 вражеских беспилотника различного типа. … Пострадали пять человек

Губернатор уточнил, что две женщины и мужчина были ранены в городе Льгове, двое мужчин – в деревне Кекино и городе Дмитриеве.

В результате атак противника есть повреждения на земле.