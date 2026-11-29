Двое китайцев пытались вывезти из Перу 677 многоножек и скорпионов на $100 тыс

Больше 600 многоножек и пауков на $100 тыс пытались вывезти из Перу в багаже Двое китайцев пытались вывезти из Перу 677 многоножек и скорпионов на $100 тыс

Москва29 ноя Вести.Двух китайцев задержали в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме с 677 пауками, многоножками и скорпионами в багаже на сумму в 100 тысяч долларов, сообщила Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы Перу (SERFOR).

Отмечается, что жители Китая собирались вывезти насекомых на родину.

В чемоданах двух граждан Китая обнаружено 677 живых диких животных. Нелегальный груз, состоящий из тарантулов, многоножек, скорпионов и ящериц, должен был покинуть страну, когда их обнаружили сотрудники Serfor и таможни говорится в публикации

Уточняется, что китайцы пытались вывезти 386 тарантулов разных видов, 166 многоножек, 112 скорпионов, семь ящериц и шесть мертвых муравьев. Все они были обернуты влажными полотенцами и упакованы в пакеты. Их общая стоимость на черном рынке оценивается примерно в 100 тыс. долларов.

По словам представительницы SERFOR Коры Суарес, такие пауки и скорпионы продаются на рынках Азии и Европы в качестве домашних питомцев. Перед праздниками незаконная торговля экзотическими животными обычно активизируется, нередко их покупают на подарки.

В сентябре на Дальнем Востоке России пресекли контрабанду в Китай женьшеня и трепанга на 30 млн рублей.