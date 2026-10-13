На Украине задержали голубя с рюкзаком запрещенных таблеток Украинские таможенники перехватили голубя-наркокурьера

Москва13 окт Вести.Украинские таможенники задержали голубя, которого использовали для перевозки запрещенных препаратов, сообщает издание "Украинские схемы".

По данным издания, птица переносила небольшой груз в тряпичном рюкзаке, закрепленном на спине. Внутри находились 178 таблеток запрещенного препарата.

"Украинские схемы" отмечают, что правоохранителям впервые удалось задержать такого пернатого курьера, хотя о подобном способе транспортировки наркотиков им было известно и раньше.

Где именно задержали голубя и по какому маршруту он мог следовать, не уточняется.