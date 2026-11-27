Москва27 нояВести.В крупнейшем в Нидерландах аэропорту "Схипхол", расположенном в районе Амстердама, задержали восемь человек с наркотиками в желудке. Об этом проинформировала таможенная служба Нидерландов.
Инцидент произошел еще 25 ноября. О наркотиках стало известно благодаря служебной собаке. Было установлено, что нарушители проглотили капсулы с наркотиками, чтобы перевезти запрещенные вещества. Предположительно, это кокаин.
Таможенная служба Нидерландов в среду задержала восемь человек, перевозивших наркотические вещества внутри организмасказано в сообщении
Всего в группе наркокурьеров было десять человек, все они прибыли из Суринама. Наркотики нашли внутри организма восьми из них.