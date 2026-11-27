Восемь человек с наркотиками в желудке задержали в аэропорту под Амстердамом

Восемь человек с "сюрпризом" в желудке задержали в аэропорту под Амстердамом Восемь человек с наркотиками в желудке задержали в аэропорту под Амстердамом

Москва27 ноя Вести.В крупнейшем в Нидерландах аэропорту "Схипхол", расположенном в районе Амстердама, задержали восемь человек с наркотиками в желудке. Об этом проинформировала таможенная служба Нидерландов.

Инцидент произошел еще 25 ноября. О наркотиках стало известно благодаря служебной собаке. Было установлено, что нарушители проглотили капсулы с наркотиками, чтобы перевезти запрещенные вещества. Предположительно, это кокаин.

Таможенная служба Нидерландов в среду задержала восемь человек, перевозивших наркотические вещества внутри организма сказано в сообщении

Всего в группе наркокурьеров было десять человек, все они прибыли из Суринама. Наркотики нашли внутри организма восьми из них.