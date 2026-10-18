Hürriyet: в Стамбуле обнаружили нарколабораторию, как в сериале "Во все тяжкие"

В Стамбуле устроили нарколабораторию, как в сериале "Во все тяжкие" Hürriyet: в Стамбуле обнаружили нарколабораторию, как в сериале "Во все тяжкие"

Москва18 окт Вести.Турецкие полицейские пресекли в Стамбуле деятельность подпольного производства запрещенных веществ, организованного двумя иностранцами в доме на колесах по аналогии с сюжетом сериала "Во все тяжкие", сообщает газета Hürriyet.

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью обратили внимание на припаркованный в районе Шишли автодом с зарубежными регистрационными знаками, откуда выходили двое мужчин с объемной ручной кладью. При первичном осмотре под днищем транспортного средства силовики выявили емкости с жидким синтетическим наркотиком.

После двухнедельного наблюдения оперативники выяснили, что фигуранты арендовали расположенную поблизости квартиру. В фургоне злоумышленники осуществляли первичную химическую обработку жидкого сырья, а в жилом помещении доводили вещество до твердого кристаллического состояния с целью сбыта. Подозреваемые задержаны.

В рамках следственных действий полиция изъяла 162 килограмма жидких наркотических средств, свыше 50 килограммов кристаллов, а также химические компоненты и спецоборудование. Оба иностранца заключены под стражу.