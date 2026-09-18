В Турции по делу о наркотиках задержали 18 знаменитостей

В Турции задержали звезду "Великолепного века" по делу о наркотиках В Турции по делу о наркотиках задержали 18 знаменитостей

Москва18 сен Вести.Турецкий актер Арас Булут Ийнемли, известный по сериалам "Великолепный век" и "Чукур", оказался среди 18 человек, которых постановили задержать по делу о наркотиках, сообщает TRT Haber.

По данным телеканала, фигурантов дела подозревают в употреблении наркотиков и психотропных веществ, а также в содействии их употреблению и предоставлении места для этого.

При этом решение о задержании в рамках расследования само по себе не означает установления вины фигурантов. Обстоятельства дела устанавливаются следствием.

Помимо Ийнемли, в списке фигурируют певец Sefo (Сейфуллах Сагыр), актрисы Мелис Сезен, Нилпери Шахинкая, Мелис Ишитен, Хазал Филиз Кючюккесе и другие известные лица.