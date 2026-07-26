Москва26 июл Вести.Военные Ливана задержали наркоторговцев и изъяли около 1 миллиона таблеток каптагона — синтетического наркотика, аналога амфетамина.

Патруль управления разведки ливанской армии попытался остановить двоих (подозреваемых – ред​​​.) в торговле наркотиками и контрафактной валютой в районе Зок Мосбех под Бейрутом после слежки за ними. Во время операции один из подозреваемых открыл огонь по сотрудникам патруля, те вступили в перестрелку, в результате злоумышленник был ранен и госпитализирован