Москва26 июлВести.Военные Ливана задержали наркоторговцев и изъяли около 1 миллиона таблеток каптагона — синтетического наркотика, аналога амфетамина.
Патруль управления разведки ливанской армии попытался остановить двоих (подозреваемых – ред.) в торговле наркотиками и контрафактной валютой в районе Зок Мосбех под Бейрутом после слежки за ними. Во время операции один из подозреваемых открыл огонь по сотрудникам патруля, те вступили в перестрелку, в результате злоумышленник был ранен и госпитализированговорится в пресс-релизе армии
В ходе операции военные изъяли около миллиона таблеток каптагона, 20 килограммов гашиша, оружие, гранату, а также фальшивые денежные купюры.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе знаменитую турецкую певицу Сылу задержали в Стамбуле вместе с 24 подозреваемыми-знаменитостями в рамках антинаркотической операции.