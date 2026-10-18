Певец Ильяс Ялчынташ может получить до десяти лет тюрьмы по делу о наркотиках

Известному турецкому певцу грозит до десяти лет тюрьмы за сбыт наркотиков Певец Ильяс Ялчынташ может получить до десяти лет тюрьмы по делу о наркотиках

Москва18 окт Вести.Популярному турецкому исполнителю Ильясу Ялчынташу грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков, сообщает госагентство Anadolu.

Генпрокуратура района Бакыркей в Стамбуле подготовила обвинительное заключение, потребовав заключить Ялчынташа под стражу как минимум на 10 лет по обвинению в сбыте наркотиков говорится в сообщении

Ялчынташ был задержан в середине июля в ходе очередного антинаркотического рейда. В образцах его крови, мочи и волос правоохранители обнаружили следы наркотиков.

В свое оправдание певец заявил, что обнаруженные в его квартире высокоточные весы необходимы ему для контроля за своей диетой. Что касается вещества в одном из сосудов, то это, по его словам, всего лишь чабрец, отправленный ему матерью.

Полиция Турции начала регулярные антинаркотические рейды в октябре 2025 года. В их рамках были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. Генпрокурор Стамбула Фатих Денмез в апреле сообщал, что у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, тесты на наркотики оказались положительными.

Так, в рамках антинаркотической операции в июле в Стамбуле задержали турецкую певицу Сылу вместе с 24 подозреваемыми-знаменитостями. До этого, в июне, полиция задержала 22 знаменитости, среди которых оказались обладательница титула "Мисс Турция" певица Айше Хатун Онал, актриса Берен Саат, сыгравшая роль Кесем-султан в сериале "Великолепный век", и певец Кенан Доулу.