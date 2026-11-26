В Турции освободили задержанных по делу о наркотиках актрис "Великолепного века"

Задержанных по делу о наркотиках актрис "Великолепного века" освободили В Турции освободили задержанных по делу о наркотиках актрис "Великолепного века"

Москва26 ноя Вести.Актрис сериала "Великолепный век" Бурджу Озберк и Дениз Чакыр, которых ранее задержали по делу о наркотиках и проституции, освободили. Такое постановление вынес суд Стамбула, сообщила газета Hürriyet.

Вместе с актрисами были освобождены еще семь человек, в числе которых актеры Озджан Дениз и Мурат Джейлан, указано в статье. Пока идет разбирательство по делу указанным лицам предписан судебный контроль в виде "запрета на выезд за границу".

В то же время суд постановил арестовать певицу Джейлан Кая. Ее обвиняют в отмывании полученных преступным путем средств.