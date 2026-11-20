Депардье и Уэльбека заподозрили в причастности к групповому изнасилованию BFMTV: Жерар Депардье и Мишель Уэльбек подозреваются в групповом изнасиловании

Москва20 ноя Вести.Французские актер Жерар Депардье и писатель Мишель Уэльбек стали фигурантами расследования по делу о предполагаемом групповом изнасиловании. Парижская прокуратура начала проверку после поданной в мае 2025 года жалобы женщины, сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Заявительница утверждает, что подверглась сексуальному насилию во время съемок фильма "Спа" режиссера Гийома Никлу в декабре 2018 года. По ее словам, на тот момент ей было 32 года, а в картине она должна была сыграть девушку из Восточной Европы. Съемки проходили в гостиничном номере в Кабуре, где находились Депардье и Уэльбек.

Как пишет Mediapart, женщина заявила, что вместо запланированной сцены танца ее отвели в спальню, где оба мужчины совершили над ней насилие. Происходящее, по ее утверждению, снимали на камеру. После жалобы съемочной группе сцену в итоге удалили из фильма.

По данным издания, позднее заявительнице дали подписать контракт задним числом на сумму 45 тысяч евро и предложили новую роль. Обратиться в правоохранительные органы она решила только в 2025 году.

Парижская прокуратура отказалась комментировать расследование. Адвокаты Депардье и заявительницы также не стали давать комментарии.

В 2025 году Депардье приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно по делу о сексуальных домогательствах. Актер отрицал предъявленные ему обвинения.