Депардье отказался от апелляции на приговор за домогательства

Депардье принял приговор по делу о домогательствах Депардье отказался от апелляции на приговор за домогательства

Москва16 ноя Вести.Актер Жерар Депардье отказался от апелляции на приговор по делу о домогательствах, сообщил портал France24.

Депардье отозвал свою жалобу на заседании суда, которое состоялось 16 ноября. Из-за этого судебное разбирательство было полностью прекращено, а приговор актеру вступил в силу.

Правосудие вынесло свое решение. Меня признали виновным. Я слышу это и принимаю этот приговор сказал Депардье

Кроме того, актер принес извинения всем, кто мог пострадать из-за его поступков.

В 2025 году суд во Франции признал Депардье виновным в сексуальном насилии по отношению к двум женщинам на съемках фильма Жана Беккера "Зеленые ставни" в 2021 году. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно, а также обязали встать на учет в качестве лица, осужденного за сексуальные преступления.

Продюсер Арно Фрилле, работавший с актером, заявлял, что Депардье рассматривал вариант переезда в Россию, но отказался от него, так как боялся негативной реакции французских судов.

Фрилле отметил, что из-за судов актер начал вести замкнутый образ жизни, почти полностью перестал общаться с людьми, погрузился в глубокую депрессию и потерял желание сниматься в кино.